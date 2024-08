Jacques Vanier emociona ao levar filho pequeno para rodeio pela primeira vez

Publicação feita no Instagram já acumula mais de 2,5 milhões de visualizações e 240 mil curtidas

Augusto Araújo - 06 de agosto de 2024

Jacques Vanier viralizou após levar o filho, Luke, para rodeio. (Montagem: Reprodução/Instagram)

Mais conhecido pelos conteúdos de humor, o comediante Jacques Vanier emocionou internautas após levar o filho, Luke, para o primeiro rodeio.

A publicação, feita no Instagram neste domingo (04), já acumula mais de 2,5 milhões de visualizações e mais de 240 mil curtidas.

Na postagem, é possível ver Luke, de pouco mais de 08 meses de idade, vestido como uma vaqueiro para assistir ao espetáculo. Ele é levado pelo pai em um carrinho de bebê.

Chegando à arena, o pequeno aparenta estar concentrado no rodeio. Em determinado momento, ele e Jacques são filmados pelas câmeras do local, aparecendo no telão.

Em outro momento do vídeo, o bebê aparece aplaudindo o evento, dando a entender que estaria empolgado com a competição.

Contudo, Luke se rende ao cansaço e acaba dormindo nos braços do pai, enquanto os peões lutam para ficar em cima dos touros.

Nos comentários, várias pessoas destacaram a fofura do pequeno, sendo chamado até de “bebê cristal” por um internauta. “Ele tava mais animado que o pai dele”, disse outro usuário.