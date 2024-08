Zé de Lima confirma candidatura à Prefeitura de Anápolis e vice ainda é um mistério

Ele é o único dos candidatos que ainda não definiu o companheiro de chapa

Pedro Hara - 06 de agosto de 2024

Zé de Lima, candidato do PMB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Zé de Lima (PMB) será candidato a Prefeitura de Anápolis na eleição deste ano. A confirmação ocorreu durante a convenção partidária desta segunda-feira (05), que homologou o nome do ex-deputado estadual.

Apenas com o PMB na composição, o nome do vice ainda é um mistério. Ele é o único dos candidatos que ainda não definiu quem será o companheiro de chapa.

A ata da convenção do PMB não foi homologada no divulgacand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro de candidaturas.