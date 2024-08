Correios abrem inscrições para concurso com salário de até R$ 6,8 mil e contratação ainda neste ano

Resultado final deve ser divulgado em 20 de novembro

Maria Luiza Valeriano - 07 de agosto de 2024

Inscrições podem ser feitas até setembro (Foto: Divulgação / Correios)

Os Correios abrem, nesta quarta-feira (07), as inscrições para o concurso público com salários iniciais de até RS$ 6,8 mil. Interessados terão até o dia 08 de setembro para se candidatar pelo site da banca organizadora do certame, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Serão 33 vagas para as áreas de medicina e segurança do trabalho. Assim, o certame busca profissionais para atuar como técnico de segurança do trabalho júnior, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho júnior e médico do trabalho júnior.

Todos os cargos exigem formação superior, exceto para técnico de segurança do trabalho júnior, que pede nível médio. Além dos salários iniciais de até R$ 6,8 mil, os Correios ainda oferecem plano de cargos e ainda a possibilidade de adesão aos planos de previdência complementar e de saúde.

A inscrição é feita mediante pagamento de uma taxa de R$ 70. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

Após a inscrição, o candidato será submetido à prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 13 de outubro, e uma análise dos requisitos. Já o resultado final deve ser divulgado em 20 de novembro, com expectativa de contratação ainda neste ano. Também haverá a formação de cadastro reserva.

Mais informações sobre o concurso poderão ser acessadas por meio do edital.