Tribunal de Justiça de Goiás abre concurso público com salários de R$ 5,2 mil; veja as vagas

Aprovados terão contratação imediata, com jornadas de trabalho de 40h semanais

Augusto Araújo - 07 de agosto de 2024

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) divulgou o edital de um novo concurso público, para o preenchimento de 41 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível superior, com jornadas de trabalho de 40h semanais e salários de R$ 5.200,37.

Os cargos ofertados são de: Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça (29); Analista Judiciário – Área Especializada – Analista de Sistemas (04); e Analista Judiciário – Área Especializada – Contador (08).

As inscrições terão início no dia 04 de setembro e se estendem até 03 de outubro de 2024, por meio do portal do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). A taxa de inscrição tem o valor único de R$ 115.

A prova está prevista para o dia 20 de outubro e contará com uma etapa objetiva, discursiva e análise de títulos. Dentre as disciplinas abordadas, estão Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Atualidades, Informática, Legislação e conhecimentos específicos de cada área.

Para mais informações a respeito do concurso, leia o edital.