Atitude de PM em Anápolis no dia de folga salvou criança da morte

Primeiros socorros e encaminhamento do garotinho foi fundamental para que ele não sofresse consequências neurológicas

Thiago Alonso - 08 de agosto de 2024

Criança foi levada para a UPA Nova Esperança. (Foto: Divulgação)

A vida de uma criança, de apenas 03 anos, foi salva graças à atitude heroica de um policial militar de Anápolis. O incidente aconteceu no último sábado (03), mas só veio à tona nesta quinta-feira (08), após a família do garotinho registrar o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC).

No dia do ocorrido, a família estava reunida em um espaço para eventos que contava com piscina. No entanto, o reservatório estava tampado com uma lona, deixando todos despreocupados quanto à presença das crianças.

Até que em certo momento, o pequeno, que brincava com o pai, de 35 anos, decidiu procurar a mãe, de 31 anos, que estava em um cômodo dentro da casa, amamentando o outro filho do casal, de apenas 03 meses.

Contudo, depois de algum tempo, a mulher teria dado falta do garotinho, que não havia chegado, saindo para procurá-lo. Assim, com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, buscas se iniciaram dentro do espaço e nas ruas proximas.

Até que em dado momento, uma prima da mulher decidiu retirar a lona que cobria a piscina, encontrando o bebê já submerso e desacordado.

Prontamente após presenciar a cena, o cabo Thassio Ferreira do Nascimento, que estava no local e de folga, iniciou os primeiros socorros e realizou massagem cardíaca na criança.

Ele também recebeu ajuda de uma enfermeira, que estava na confraternização, a qual realizou procedimentos de respiração boca a boca.

Assim, com as práticas de primeiros socorros, o garotinho expeliu água, indicando que estava vivo, mas ainda desacordado.

Corrida pela vida

Logo, o pai do bebê e o policial decidiram, por conta própria, levar o pequeno para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Esperança.

Diante da urgência, o militar acelerou o veículo pelas ruas de Anápolis e, inclusive, chegou a ser multado em vários pontos do trajeto.

Porém, felizmente, eles conseguiram chegar à unidade hospitalar, encaminhando o bebê para a sala de emergência, onde ele foi reanimado em poucos minutos.

Segundo os enfermeiros e médicos plantonistas, a criança só foi salva graças à rapidez dos primeiros socorros realizados pelo policial militar.

Depois, o garotinho foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica da Santa Casa, onde recebeu atendimento especializado, sendo realizados exames que constataram que ele não teve nenhum tipo de sequela cerebral.