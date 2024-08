Conheça os candidatos a prefeito em Aparecida de Goiânia

Leandro Vilela, Professor Alcides e Willian Panda vão se enfrentar nas urnas no dia 06 de outubro

Pedro Hara - 08 de agosto de 2024

Leandro Vilela, Professor Alcides e Willian Panda. (Foto: Divulgação)

No dia 06 de outubro, os 345 mil eleitores de Aparecida de Goiânia vão às urnas para escolher o próximo prefeito da cidade.

Após o término das convenções partidárias, no dia 05 de agosto, três nomes vão disputar a preferência do eleitorado: Leandro Vilela (MDB), Professor Alcides (PL) e Willian Panda (PSB).

Para auxiliar o eleitor, Rápidas separou algumas informações que podem ajudar na hora do voto. Vale destacar que os nomes foram listados em ordem alfabética.

1. Leandro Vilela (MDB)

Idade: 48 anos

Profissão: Pecuarista

Vice: João Campos (Podemos)

Ex-deputado federal, com três mandatos entre 2003 e 2015, Leandro Vilela é sobrinho do ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela (1949 – 2021) e primo do vice-governador Daniel Vilela.

Foi indicado pelo governador Ronaldo Caiado para substituir Vilmar Mariano e concorrer ao cargo.

2. Professor Alcides (PL)

Idade: 70 anos

Profissão: Empresário

Vice: Max Menezes (PL)

Deputado federal, Professor Alcides é empresário do ramo do esporte e da educação em Aparecida de Goiânia. Em 2024, ele concorrerá pela 2ª vez ao Executivo Municipal. Na última vez, em 2016, foi derrotado por Gustavo Mendanha (MDB).

3. Willian Panda (PSB)

Idade: 40 anos

Profissão: Professor

Vice: Aline Pereira (PV)

Exercendo o segundo mandato de vereador em Aparecida de Goiânia, Willian Panda é ex-secretário de Habitação do município. Está concorrendo pela primeira vez ao Executivo municipal.