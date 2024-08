Indústria está recrutando novos funcionários em Anápolis; veja como enviar currículo

Na próxima semana, haverá entrevistas presenciais para preenchimento das vagas

Samuel Leão - 08 de agosto de 2024

Indústria Farmacêutica Geolab, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma das maiores indústrias farmacêuticas de Anápolis, a Geolab está oferecendo vagas para diversos cargos, tanto de nível médio quanto superior. No total, foram 4 ocupações diferentes divulgadas pela empresa.

Situada no Distrito Agroindustrial de Goiás (DAIA), a unidade dispõe busca ampliar o volume do quadro de funcionários. Foram divulgadas oportunidades para atuar como manipulador, operador de produção e pesador.

A triagem para esses cargos ocorre no dia 12, na unidade do Senai Roberto Mange, localizada na avenida Brasil, às 08h. É necessário levar o currículo e os documentos pessoais, e participar também da entrevista de seleção.

Outra vaga ofertada, desta vez com exigência de formação em nível superior, foi a de Analista de Administração Pessoal III. Para esta, é necessário ter experiência com o sistema sênior, fechamento da folha salarial, controle do ponto eletrônico, conhecimento da legislação trabalhista e pacote Office avançado.

As áreas de formação aceitas são Ciências Contábeis, Administração e Recursos Humanos. Informações como a média salarial e os benefícios não foram divulgadas.

Para sinalizar o interesse, basta enviar o currículo pelo email [email protected]. Após ocorrerem as entrevistas, na próxima semana, os selecionados serão direcionados para atuarem na unidade de Anápolis.