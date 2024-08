Jovem é levado para delegacia de Anápolis após manter relações sexuais com criança de 11 anos

Suspeito teria dito que foi enganado pela criança, que teria afirmado ter 17 anos quando se conheceram pelo Instagram

Augusto Araújo - 08 de agosto de 2024

Caso ocorreu no bairro Morada do Sol, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Um jovem, de 20 anos, foi levado para a delegacia em Anápolis, nesta quinta-feira (08), após revelar que estaria mantendo relações sexuais com uma criança, de 11 anos.

A situação começou a vir à tona na noite anterior, quando a garota saiu de casa sem avisar a mãe, indo até a residência do suspeito, o qual ela considerava como namorado.

Sem saber o que tinha acontecido, a mulher teria ligado para a polícia relatando o desaparecimento da filha. No entanto, na manhã seguinte, ela voltou para o lar, no bairro Recanto do Sol.

Interrogada pela mãe, a menina teria confessado que foi até a casa do jovem para um encontro e que teria pegado no sono e dormido por lá.

Desconfiando da situação, a mulher chamou a Polícia Militar (PM), que se deslocou até a residência do suposto autor para questioná-lo sobre o que estava acontecendo.

Ao receber os militares, o suspeito teria dito que conheceu a garota por meio do Instagram e que teriam assumido um relacionamento a cerca de um mês.

Contudo, o jovem disse que a criança teria afirmado ter 17 anos, e que as relações sexuais eram mantidas com consentimento.

Diante das respostas, os envolvidos foram levados para uma delegacia, para que as devidas medidas legais fossem tomadas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).