Lugares em Goiás para praticar esportes e se preparar para os próximos Jogos Olímpicos

Portal 6 preparou uma lista com locais onde é possível aprender e treinar modalidades olímpicas

Thiago Alonso - 08 de agosto de 2024

Aluna da MS Ginástica Artística, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Competição, união das nações e aquele espírito de patriotismo que poucas vezes se vê em prol de uma só coisa: torcer pelo Brasil. Tem coisa melhor que o espírito olímpico? Ao ver tudo isso pela telinha da TV ou celular, acaba batendo aquela vontade de também estar lá, despertando o atleta interior que há dentro de nós.

Este sonho, que às vezes pode parecer tão distante, na verdade, é totalmente possível e nada absurdo, uma vez que, em Goiás, existem vários locais onde é viável aprender e competir com os esportes vistos nas Olimpíadas.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com 6 lugares no estado onde é possível treinar essas modalidades até os próximos Jogos Olímpicos, que serão realizados em 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ginástica Artística

Um dos principais destaques desta temporada, a ginástica artística chamou a atenção do mundo inteiro com acrobacias que impressionam até os mais céticos. Na competição masculina, Diogo Soares roubou os holofotes do Brasil, mas infelizmente não recebeu nenhuma medalha. Em contrapartida, entre as mulheres não faltaram vitórias, seja na categoria por equipes ou no famoso embate entre Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles, que foi um dos principais assuntos nas redes sociais.

Já quem procura algo mais pé no chão (ou no ar), é possível começar a aprender já neste ano, seja para os moradores de Goiânia, Anápolis ou Rio Verde, no Sudoeste goiano. Isso porque nessas cidades existem alguns centros de treinamento onde é possível aprender o esporte, como o Ms Ginástica Artística, presente nos três municípios e que aceita crianças a partir de 03 anos em um local especializado para a prática.

Atletismo

Para quem preferir algo ainda mais veloz, a Associação Atletismo Alto Nível, em Anápolis, recebe pessoas interessadas na modalidade, com encontros realizados todas as terças-feiras no Kartódromo do município. Os atletas também são encorajados a participar de competições locais, garantindo prêmios e, claro, se especializando cada vez mais para, quem sabe, ser selecionado para os próximos Jogos Olímpicos.

Neste ano, o Brasil foi representado por 41 atletas, em corridas de diferentes distâncias, salto com dardo, revezamento, decatlo, marcha atlética e muito mais. Alison dos Santos, o Piu, recentemente chegou à final dos 400 m com barreiras, com um dos melhores tempos da competição, enquanto Eduardo de Deus chegou à semifinal dos 100 m.

Tênis de Mesa

Outro esporte que o Brasil garantiu uma semifinal (de forma inédita na história dos Jogos Olímpicos) foi o tênis de mesa, com Hugo Calderano quebrando um recorde no individual masculino – que aos poucos vem deixando de ser somente do futebol.

Em Anápolis, a Academia Iron Pong de Tênis de Mesa, localizada no bairro Vila Santa Maria de Nazareth, prepara os alunos para chegar longe, realizando torneios internos e externos, além de utilizar o esporte como um grande auxiliar na saúde. Não o bastante, o local conta com várias mesas, incluindo robôs de lançamento, tudo para deixar os pupilos prontos para (quem sabe) garantir uma medalha em Los Angeles.

Judô

Falando em medalhas, nas Olimpíadas de Paris não faltaram medalhas para o time de judô do Brasil. Foram duas de bronze, uma de prata e uma de ouro — o primeiro do país nesta edição — garantida por Beatriz Souza, que conquistou o título da categoria feminina +78 kg. Na categoria por equipes, o grupo tupiniquim também conseguiu mais uma vitória, levando o bronze para a casa, ficando atrás somente do Japão (prata) e da França (ouro).

Aos interessados, a Academia de Judô Rio Verde, no setor Central do município de mesmo nome, é ideal para a prática do esporte, onde os alunos podem aprender diretamente em competições regionais, se preparando para ainda mais vitórias em 2028.

Natação

Quem também deve buscar mais vitórias é o time de natação, uma vez que, neste ano, o Brasil não conseguiu nenhuma medalha. No entanto, há sempre uma grande esperança de vitorias, como quando César Cielo enchia o país de orgulho, com marcas que até hoje o mantêm como o detentor do recorde mundial dos 50 metros livres e 50 metros rasos.

Para superar esses desafios, a Tubarão Espaço Aquático, no Jardim Goiás, em Goiânia, funciona como uma academia de natação há mais de 40 anos na capital. “Ensinando do bebê ao campeão”, o local é uma das mais tradicionais da cidade.

Skateboard

Apesar de tradicionalidades serem um forte do Brasil (e de Goiás), um esporte que vem tomando os holofotes é o skateboard. A modalidade estreou recentemente nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e desde então o Brasil tem sido um dos grandes nomes na disputa, com Rayssa Leal sendo uma das maiores representantes da prática internacionalmente.

Para ampliar ainda mais este ranking, a Associação Overall Skateboard, em Goiânia, tem investido pesado nesta modalidade. “Trabalhando pelo desenvolvimento do skateboard em Goiás”, como os próprios definem, são realizadas diversas competições preparando atletas para competições de alto nível