6 voos internacionais saindo de Brasília e pagando menos de R$ 3 mil

Não deixe questão financeira ser empecilho para realizar sonho de conhecer outros países

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2024

Movimentação de aviões comerciais no aeroporto de Brasília. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Conhecer o mundo é um desejo de diversos brasileiros. No entanto, a questão financeira acaba sendo um empecilho para muitos, que acabam guardando o dinheiro para outras ocasiões.

Pensando nisso, o Portal 6 elaborou uma lista com 06 destinos internacionais, saindo do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF), e pagando valores abaixo de R$ 3 mil.

Utilizando a plataforma Decolar.com, foi possível destacar alguns desses lugares, em voos que podem ser realizados de setembro até novembro.

Para ir até Buenos Aires, na Argentina, as passagens estão sendo comercializadas a partir de R$ 1.916.

Este valor é para um bilhete de ida e volta, saindo de Brasília no dia 29 de outubro e retornando no dia 05 de novembro.

Ainda na América do Sul, Santiago, no Chile, é outro destino muito comum para os brasileiros e que fica em conta no bolso.

Oferecido pela Sky Airlines, o bilhete sai a partir do valor de R$ 1.038, para uma viagem de ida no dia 13 de setembro e retorno no dia 18 do mesmo mês.

Fechando a trinca de países sul-americanos desta lista, a capital do Uruguai, Montevidéu, é outra boa pedida para quem está com o dinheiro contado.

A passagem mais barata é ofertada pela Gol, com valores a partir de R$ 1.586. O avião decola de Brasília no dia 21 de agosto e o viajante retorna no dia 27.

Figurinha carimbada no imaginário de muitos brasileiros, a passagem para Nova York, nos Estados Unidos, está sendo disponibilizada pelo preço de R$ 2.812.

O voo é ofertado pela Copa Airlines, com ida no dia 17 de setembro e retorno em 1º de outubro.

Também localizada no país norte-americano, a cidade de Miami é outro destino atraente para quem quer economizar.

Assim como em Nova York, quem oferece o bilhete é a Copa Airlines, a partir da bagatela de R$ 2.504. A ida é no dia 24 de setembro, enquanto a volta é em 02 de outubro.

Por fim, um destino que se encontra na região do Caribe. Trata-se da ilha de Curaçao, famosa pelas praias deslumbrantes.

A viagem mais em conta está saindo por valores a partir de R$ 2.406, com ida no dia 27 de novembro e retorno no dia 1º de dezembro. Quem oferece o voo é a Azul.