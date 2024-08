Entenda como agia mecânico golpista preso suspeito de enganar clientes e ‘sumir’ com carros e dinheiro, em Aparecida de Goiânia

Diversas ocorrências foram registradas na Polícia Civil

Gabriella Pinheiro - 09 de agosto de 2024

Iury Alves de Freitas. (Foto: Reprodução)

Alegando problemas nos carros e postergando os prazos de término dos serviços. Essa era a maneira com que um dos sócios de uma oficina mecânica, em Aparecida de Goiânia, Iury Alves de Freitas, é suspeito de aplicar golpes nos clientes, levando não só o dinheiro das vítimas, mas também as peças dos automóveis. Em alguns casos denunciados na Polícia Civil (PC), os donos só conseguiram reaver os próprios veículos um ano após deixá-los no local.

Em um dos relatos, uma vítima afirma que levou o carro até a prestadora no dia 25 de maio de 2023, com o objetivo de reparar o motor. O serviço, que deveria levar questão de dias, demorou mais de um ano para ser finalizado.

De acordo com o homem, ao questionar o suspeito pela demora na entrega, ele era informado por Iury de que ainda faltavam alguns reparos para serem feitos e que, por isso, não conseguiria entregar o carro.

O veículo só foi recebido pelo proprietário no dia 20 de abril deste ano, mas, conforme ele, sem que as peças compradas para o serviço estivessem instaladas. Ele também é suspeito de ter furtado duas rodas e vendido-as para terceiros.

Ao tentar entrar em contato com o suposto autor, o mesmo respondeu que iria devolver o dinheiro, mas logo parou de responder às mensagens e também não enviou a quantia. No total, a vítima teve um prejuízo de R$ 43 mil, sendo R$ 8 mil para a mão de obra e R$ 35 mil dos produtos comprados.

Outros casos

A denúncia não foi a única recebida pela PC. Além dessa, ao menos 06 pessoas também relataram terem passado por situações similares.

Uma delas denunciou, em setembro de 2019, que havia levado dois carros na oficina do suspeito para reparos nos veículos. Ao longo dos meses, a vítima teria efetuado diversas transferências e depósitos na conta de Iury, totalizando R$ 50 mil.

Mesmo com os pagamentos, o suspeito criava uma série de desculpas para não entregar o automóvel.

Em paralelo, um homem, de 38 anos, também vivenciou uma situação similar durante o período. No registro, ele afirma que deixou o carro no local para revisão e conserto de motor em setembro de 2019, com prazo de término de três semanas, mas teve o serviço atrasado.

Ao questionar o suspeito, ele desconversava e jogava a culpa da demora para outro. O carro, inclusive, chegou a ser deslocado por Iury até outro ponto, que sequer foi identificado pela vítima.

Ele só conseguiu reaver o veículo no dia 23 de outubro de 2020 e o encaminhou para outra oficina, que verificou que as peças foram trocadas por algumas de menor valor e paralelas. A vítima foi bloqueada pelo mecânico nas redes sociais e não foi ressarcido.

Outra situação ainda mais grave demorou 07 anos. Nesse caso, o carro modelo Opala foi deixado no estabelecimento e o proprietário retornou ao comércio no dia 14 de setembro de 2023 para pegá-lo. Ainda sim, a vítima foi informada que o automóvel não estava pronto – este, inclusive, não estaria nem na própria oficina – e seria necessário um prazo para devolução.

Já no dia 19 do mesmo mês, o dono do carro procurou atendimento jurídico, onde foi firmado um acordo, constando um novo prazo de entrega para o dia 01 de abril de 2024.

Em fevereiro deste ano, ainda, uma vítima diz ter entregado o automóvel para Iury, no dia 14, para reparos na tubagem de escape e fez vários pagamentos. O serviço, que levaria dias, foi postergado por inúmeras vezes, impossibilitando a devolução.

A vítima alegou que o suspeito chegou a mudar o endereço da mecânica diversas vezes. No dia 18 de abril recebeu uma pista de onde estaria o veículo, mas, a princípio, em vão. Somente por meio de amigos em comum, ela encontrou o local, mas não conseguiu voltar para casa dirigindo o bem.

Em novembro de 2023, um homem deixou o automóvel sob os cuidados do proprietário para reparos no motor, mas foi enrolado por mais de 06 meses por Iury, que sempre inventava uma história para não entregar o veículo, mesmo com todas as transferências de pagamento feitas. O caso foi registrado em 26 de abril de 2024.

Por fim, um outro denunciou que, em 19 de junho deste ano, o suspeito foi até a residência dele, removeu o motor e o levou até a oficina para reparos, dando uma entrada de R$ 521. No entanto, ele não fez o serviço e nem a devolução da peça. A vítima tentou contato, mas foi bloqueada pelo homem.

Um mandado de prisão foi deferido em desfavor de Iury e ele foi preso pela PC. O caso deve ser investigado.