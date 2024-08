Motorista de aplicativo realiza corrida e é surpreendido com pagamento inusitado

Felipe Germano Carvalho compartilhou o caso nas redes sociais e arrancou risadas dos internautas

Isabella Valverde - 09 de agosto de 2024

História arrancou risadas dos internautas. (Foto: Captura de Tela/Instagram/@uber_goiania)

O que deveria ser um dia normal de trabalho, acabou terminando com uma grande surpresa para um motociclista de aplicativo, que não podia nem imaginar o que estava por vir.

Acontece que tudo seguia como deveria, até que, ao final da corrida, ele foi surpreendido com um pagamento um tanto inusitado.

Por meio do perfil no Instagram @uber_goiania, um jovem motociclista de aplicativo decidiu contar uma experiência um tanto incomum que viveu ao finalizar uma corrida de Goiânia a Trindade.

“O Uber não tem um dia de paz, cê tá doido”, começou o profissional, logo no início do vídeo.

Tendo 48 minutos de duração, a corrida solicitada por uma mulher custou R$ 25,02 e ela decidiu pagar em dinheiro. No entanto, ele não imaginava como o pagamento realmente seria realizado.

“Cara, você acredita que a mulher até que me pagou os R$ 25. Só que é o seguinte, no lugar dela me dar R$ 5 em dinheiro, você acredita que ela me pagou em moedas de chocolate?”, contou.

Felipe revelou que de início se distraiu ao ver que tinha aparecido uma nova corrida e nem percebeu. No entanto, logo reparou que aquilo não estava normal.

“R$ 5 de moeda de chocolate e ela falou ‘fica com o troco. Que troco? Dois centavos para trás?”, comentou.

Mas, ao invés do motociclista por aplicativo ficar bravo, ele acabou rindo de toda situação e confessou que iria deixar quieto ao invés de arrumar briga por conta do pagamento inusitado.

Nas redes sociais, os usuários não conseguiram se controlar e tiraram onda da “tragédia” passada pelo jovem.

“Uma corrida surpresa ou 2 reais de chocolate”, comentou um.

“Pelo menos recebeu kkkkk”, disse outro aos risos.

