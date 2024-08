Jovem de 21 anos morre após motocicleta ser atingida por veículo em cruzamento de Goiânia

Motorista do veículo envolvido no acidente realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo

Isabella Valverde - 10 de agosto de 2024

Motociclista não resistiu e morreu no local. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente na madrugada deste sábado (10) resultou na morte de um jovem, de 21 anos, em um cruzamento de Goiânia.

No momento da tragédia, o motociclista estava na Avenida Consolação e colidiu com outro veículo ao chegar na interseção com a Castelo Branco, no Bairro Rodoviário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas pôde apenas confirmar o óbito da vítima.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do veículo envolvido no acidente realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

A Polícia Civil (PC) investigará o caso.