Saiba como está o “menino ímã” de Goiânia, que há 12 anos atraiu olhares do Brasil inteiro

Hoje já adulto, Marcos Paulo Carbone contou ser um estudante de jornalismo, mas já sem “os poderes”

Thiago Alonso - 12 de agosto de 2024

Marcos Paulo viralizou em 2011 com as habilidades especiais. (Foto: Reprodução/Elisângela Nascimento/G1)

O ano era 2011 e na televisão uma reportagem descontraída chamava a atenção: um garotinho de 09 anos, morador de Goiânia, impressionava com “poderes magnéticos”.

Marcos Paulo Carbone, que hoje tem 20 anos, possuía uma habilidade especial que nenhuma outra criança tinha: o corpo funcionava como uma espécie de ímã, fazendo com que objetos metálicos grudassem nele.

Assim, rapidamente, o menino se tornou um astro local e até nacional, com diversas emissoras e veículos produzindo matérias sobre esses talentos atípicos.

Apesar de ser um fenômeno raro, a descoberta dos ‘poderes’ ocorreu devido à mãe de Marcos. Após ver uma reportagem na TV sobre um caso semelhante na Croácia, a mulher decidiu fazer o teste com o filho.

“Assim que eu cheguei da escola, por algum motivo, ela resolveu tentar em mim também. E para nossa surpresa, funcionou! Ela colocou garfos e colheres para testar e eles ficaram. Não foi com esforço, com alguma coisa, não, ela colocou e eles já ficaram”, contou, em entrevista ao Portal 6.

Ainda no mesmo dia, o pai do garoto ligou para um amigo que era repórter e, no dia seguinte, foram até a casa da família para fazer uma matéria. Após essa primeira aparição, outros jornalistas começaram a procurá-lo.

“A gente percebeu que a ‘agenda’ começou a ficar cheia. Com tantos pedidos de gravações e entrevistas, cada emissora queria fazer algo diferente. A Globo mandava uma mensagem na quinta-feira, mas já havia duas entrevistas marcadas”, relembrou.

Mesmo sendo diferente, as habilidades magnéticas de Marcos não persistiram por muito tempo, coincidindo justamente com um momento em que a família estava cansada do assédio da mídia.

“Não sei dizer também em que momento da minha vida sumiram. Desde essa época não testei novamente, então não sei quando acabou, mas acabou”, disse.

“Eu lembro que meus pais decidiram parar com tudo, porque estava me cansando, estava se tornando algo não muito agradável para mim, porque não é totalmente positivo. Aí resolvemos parar”, completou.

Apesar disso, a fama do goianiense nunca desapareceu completamente. Uma das reportagens, especificamente a da TV Serra Dourada (afiliada do SBT em Goiás), tomou proporções enormes e volta a viralizar nas redes sociais de tempos em tempos. Hoje, somando as diversas versões do vídeo, já são mais de 200 mil visualizações (e contando).

“Esses memes voltam, seja no Twitter, no Instagram, com algum influenciador reagindo, postando no YouTube, mas sempre volta. Eu aprendi a lidar de uma forma bem positiva, hoje em dia não tenho problema nenhum com isso”, destacou.

13 anos após o ‘boom’ de reportagens, Marcos Paulo Carbone segue uma vida normal, sem resquícios da breve fase de super-herói.

“Tenho 20 anos, estou morando na mesma cidade, em Goiânia, e estou fazendo faculdade de jornalismo, no sétimo período. No ano que vem me formo, estou estagiando na Defensoria Pública e estou muito bem de vida”, finalizou.