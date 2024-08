Homem vai depor como testemunha e sai preso de delegacia após ser reconhecido por vítima, em Aparecida de Goiânia

Horas antes, suposto autor teria cometido crime contra adolescente, de 15 anos, que pediu carona na BR-153

Augusto Araújo - 13 de agosto de 2024

Homem foi preso dentro da delegacia, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ PCGO)

Um homem, de 47 anos, foi preso nesta segunda-feira (12) dentro de uma delegacia de Aparecida de Goiânia, após ser reconhecido como autor de estupro de uma adolescente, de apenas 15 anos.

Conforme relato da vítima, ela estava nas proximidades da BR-153, na região do Anel Viário, buscando ajuda para voltar à cidade de Novo Gama, localizada na divisa com o Distrito Federal (DF).

Ao Portal 6, a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida, delegada Sayonara Lemgruber, afirmou que o homem teria passado no lugar naquela hora, de bicicleta e uniformizado.

Ele ofereceu auxílio e disse que iria pagar um transporte por aplicativo com destino ao município de origem da adolescente.

Porém, o que o homem teria realmente feito foi conduzir a menor de idade para um matagal nas proximidades, onde cometeu o abuso sexual.

“Ele tinha sido intimado para ser ouvido aqui na DPCA em outro procedimento, como testemunha, às 15h. Só que ele só chegou por volta das 16h10. Por isso que ele se atrasou, porque, supostamente, ele estava praticando esse ato criminoso na BR-153”, detalhou a delegada.

Contudo, a adolescente foi levada para o mesmo distrito policial para depor sobre o crime sofrido. Assim, quando ela começou a descrever as características do autor do crime, eram as mesmas do homem.

Pouco depois, o suspeito, que estava em uma sala ao lado, foi reconhecido pela vítima como o responsável pelo estupro, sendo preso em flagrante logo em seguida.

Vale destacar que o homem é reincidente no delito e estava preso até o mês de janeiro, por um crime similar. Agora, a Polícia Civil (PC) deve dar continuidade às investigações do novo ocorrido.