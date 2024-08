Mulher é encontrada morta dentro de barracão após inquilino receber proposta tentadora de aluguel em Goiânia

Suspeito de ter cometido feminicídio foi preso e revelou história

Maria Luiza Valeriano - 13 de agosto de 2024

Mulher teria sido assassinada na última sexta-feira (09) (Foto: Reprodução)

Um crime brutal foi descoberto no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (13). Uma mulher, de 23 anos, foi encontrada sem vida em um quarto de um barracão, espancada até a morte.

A ocorrência foi relatada por um homem que havia sido abordado para alugar o imóvel. Ele afirmou que o suspeito, de 33 anos, ofereceu hospedagem no local por um mês em troca de apenas R$ 100.

A testemunha aceitou a oferta e, ao ir até o barracão, foi surpreendido por um forte mau cheiro que emanava de um dos cômodos. Ao arrombar a porta, ele encontrou o corpo da jovem, encoberto por roupas.

O suspeito afirmou ter tido um desentendimento com a vítima na noite de sexta-feira (09), que teria deixado ela gravemente ferida. No entanto, disse que a escolha de sair do imóvel seria para se encontrar a esposa no Maranhão.

Em uma confissão à polícia, a história mudou. O suspeito revelou que, junto com um comparsa, espancou a mulher até a morte. O plano inicial dos criminosos era de descartar o corpo, mas, ao desistir da ideia, o suspeito disse que fugiria, sendo preso antes de deixar a cidade.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso.