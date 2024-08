Saiba como ajudar Nara, jovem de Anápolis em estado vegetativo que foi abusada pelo próprio pai

História da luta da família emocionou a cidade, que se mobiliza para auxiliar a mãe com o tratamento

Maria Luiza Valeriano - 13 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

São necessários ao menos R$ 3 mil mensais para custear o tratamento de Nara Boaventura. Com apenas 26 anos, a jovem anapolina está em estado vegetativo devido à sequelas da Covid-19. Em 2023, foi vítima de abuso cometido pelo próprio pai. Agora, a mãe, Nilza Boaventura, batalha para dar conta das despesas.

Todos os dias, a mãe troca a fralda da filha ao menos nove vezes, dá banho, passa óleo de girassol para evitar feridas, pomada para assaduras, e prepara mingaus. Além disso, o tratamento ainda inclui uma série de medicamentos e acompanhamento de um fonoaudiólogo e um fisioterapeuta.

Na pandemia, Nara sofreu três paradas cardíacas e sequelas neurológicas após complicações da Covid-19. Vulnerável e sob cuidados do pai, foi vítima de um estupro que a deixou grávida. Incapaz, a gestação foi interrompida.

O homem, de 52 anos, foi preso em abril de 2023, momento em que Nilza iniciou o processo de separação. No entanto, após 30 anos de casamento, a Justiça determinou a partilha de bens, o que inclui a casa e o carro da família.

Desde então, Nilza tem lutado para não só cobrir as despesas básicas do tratamento da filha, como também juntar aproximadamente R$ 125 mil – valor estipulado para comprar a parte do acusado.

“Todo o dinheiro que recebemos em campanha vai para o tratamento da Nara”, explica a mãe. Nas redes sociais, ela compartilha o dia a dia da família e a chave Pix 62992031854 – disponível para doações.

“Fizemos um vídeo narrando a história da Nara porque, contando as despesas dela, nunca vou ter R$ 125 mil”. Então, para além das doações de dinheiro, Nilza aponta que interessados podem doar óleo de girassol, lenços umedecidos, creme corporal, fraldas tamanho G, assim como gloss labial. “Eu passo nela porque ela sempre foi muito vaidosa”, explica. Para tal, basta entrar em contato por meio das redes sociais.

“Se Deus me honrar para eu ter condições de comprar a casa mais rápido, melhor ainda. Mas, só quero ter a tranquilidade de ter o dinheiro para o tratamento dela”, disse.