Descubra como obter até 35% de desconto na conta de energia

Pequenas e médias empresas podem aderir ao mercado livre com a Neoenergia

Publieditorial - 14 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

No início do ano, o Brasil deu um importante passo para estimular a migração ao livre mercado de energia. A partir de agora, todas as empresas com contas à partir de R$5 mil ou mais, podem ter descontos de até 35% ao ingressar no mercado livre com a Neoenergia. A novidade atende, principalmente, a pequenas e médias empresas, como padarias, hospitais e fábricas.

O livre mercado nada mais é do que um ambiente de negociação em que as empresas têm a chance de acordarem todas as condições comerciais incluindo preço, quantidade de energia contratada, período de abastecimento e condições de pagamento, entre outros pontos, sem vínculo obrigatório com o atual fornecedor de energia.

Ficou interessado? Acesse neoenergia.com ou fale com a Neoenergia pelo whatsapp (19) 99804-3388.

Além da possibilidade de fecharem contratos que podem chegar a oferecer uma redução de até 35%, em relação à tarifa cobrada na conta de energia, as comercializadoras de energia têm nas mãos uma grande oportunidade de aquecer a economia desses empresários.

De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), esse grupo, chamado de “A”, soma 164 mil unidades consumidoras, sendo que quase 38 mil já estão no livre mercado.

O novo mercado de energia tem tudo para ser uma mola propulsora de crescimento desses empreendedores que antes se viam impossibilitados de negociar seus contratos. A expectativa no Brasil é de que aconteça um amadurecimento do mercado de pequenas e médias empresas, evoluindo com regras claras no setor para uma futura abertura do mercado aos clientes atendidos na baixa tensão.

“Além da oportunidade de escolha, o novo mercado de energia traz boas perspectivas para a economia como um todo, na medida em que estimula a concorrência, avança na criação e na oferta de produtos e soluções para as comercializadoras atenderem a outras necessidades dos clientes, como a descarbonização de seus processos. Com a previsão de uma dinâmica migratória envolvendo pequenas e médias empresas, obrigatoriamente representadas por comercializadoras de energia, a expectativa é também de que a energia limpa impulsione a transformação do setor”, destaca Rita Knop, diretora comercial da Neoenergia.

Em uma sociedade que incorporou novos hábitos de consumo e que cada vez mais exige das empresas práticas inovadoras com foco na redução das emissões de carbono, torna-se indispensável às comercializadoras transformarem e anteciparem as demandas do futuro no setor elétrico com soluções sustentáveis.

A Neoenergia se junta a esse mercado para impulsionar empresas rumo à economia e ao reconhecimento nacional e internacional, trazendo soluções completas,ccuidadosamente projetadas para atender as necessidades exclusivas dos negócios.

Com a Neoenergia, é possível ter o controle total sobre o consumo de energia, tornando-se assim, mais competitivo no mercado.

