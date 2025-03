Inteligência Artificial e Ciência de Dados é na UniEVANGÉLICA

Cursos oferecem uma formação robusta, combinando conhecimentos fundamentais e aplicação prática em cenários reais

Publieditorial - 27 de março de 2025

Inteligência artificial (IA) (Foto: Ilustração/Freepik)

O mundo está em constante transformação, e a tecnologia redefine diariamente o mercado de trabalho. Inteligência Artificial e Ciência de Dados já são ferramentas essenciais em áreas como saúde, segurança, educação, finanças, mobilidade e sustentabilidade. Profissionais que dominam essas tecnologias se destacam e constroem carreiras promissoras.

Com esse cenário em mente, a UniEVANGÉLICA anuncia o lançamento de seus novos cursos na área de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. A proposta é oferecer uma formação completa, com foco tanto na teoria quanto na prática, preparando os acadêmicos para atuar em setores que estão sendo moldados pela inovação digital.

O que torna a UniEVANGÉLICA a melhor escolha?

A universidade une tradição, inovação e excelência, oferecendo uma infraestrutura moderna, laboratórios de ponta e professores altamente qualificados, que são referência no mercado. Além disso, adota metodologias inovadoras que unem teoria e prática, garantindo uma formação diferenciada. A forte conexão com grandes empresas e startups amplia ainda mais as oportunidades profissionais dos estudantes, possibilitando um aprendizado alinhado às demandas do setor.

Ciência de Dados e Inteligência Artificial: sua carreira na era digital começa aqui

A era digital exige profissionais capacitados para interpretar e transformar dados em informações estratégicas. Os novos cursos de Bacharelado em Ciência de Dados e Bacharelado em Inteligência Artificial da UniEVANGÉLICA, com inscrições abertas a partir de 1º de abril de 2025, chegam para formar especialistas preparados para atuar nos setores que mais crescem globalmente.

Os cursos oferecem uma formação robusta, combinando conhecimentos fundamentais e aplicação prática em cenários reais. Entre os diferenciais, destacam-se:

• Professores especializados e com vasta experiência

• Laboratórios equipados com infraestrutura de ponta

• Metodologia baseada em projetos reais, utilizando a abordagem Project Based Learning (PBL)

• Ênfase em inteligência de negócios, machine learning, inteligência artificial e big data

Com a crescente necessidade de profissionais qualificados, o mercado de trabalho está aquecido para cientistas de dados e profissionais que atuam em inteligência artificial. Empresas de diversos segmentos, como tecnologia, saúde e finanças, buscam pessoas capazes de extrair valor estratégico das informações e impulsionar a tomada de decisões baseadas em dados.

As oportunidades são inúmeras e a UniEVANGÉLICA está pronta para formar a próxima geração que fará parte do futuro da Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Inscrições e Benefícios Exclusivos

Os interessados podem se inscrever na lista de espera entre os dias 26 e 31 de março. Além disso, os candidatos aprovados no vestibular terão um benefício especial: 30% de desconto na matrícula.

Para garantir a participação no processo seletivo e ficar por dentro de todas as novidades, acesse o site da UniEVANGÉLICA e faça sua inscrição, disponível a partir de 01 de abril.

A tecnologia está transformando o mundo. Agora é a sua vez de fazer parte dessa transformação e construir um futuro de sucesso. Na UniEVANGÉLICA, Tradição, Inovação e Excelência caminham juntas e nós podemos te preparar para esse momento revolucionário.

Entre na lista de espera CLICANDO AQUI