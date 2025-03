Evento ‘fecha mês’ em grande supermercado promete parar Anápolis com promoções inéditas

Com duas unidades, Rio Vermelho Atacadista estará com preços reduzidos em diversos setores; veja quais

Gabriella Licia - 27 de março de 2025

Rio Vermelho Atacadista tem duas unidades em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Para encerrar o mês com grandes oportunidades, o Rio Vermelho Atacadista lança uma campanha especial de promoções, válida por quatro dias consecutivos.

De sexta (28) à segunda-feira (02), as duas unidades da rede em Anápolis – localizadas no bairro Maracanã e no Parque das Nações (antiga Pecuária) – terão ofertas exclusivas em todos os setores, atendendo tanto o atacado quanto o varejo.

Produtos essenciais, higiênicos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, fraldas, produtos de limpeza e cortes de carne, estarão com preços reduzidos, proporcionando economia para consumidores e comerciantes.

Para facilitar as compras, o Rio Vermelho Atacadista conta com um aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Por meio dele, os clientes podem conferir a lista completa de promoções e utilizar o “poupômetro”, ferramenta que calcula o total economizado a cada compra.

Aproveite essa oportunidade para garantir mais economia e abastecer seu estoque com preços especiais!