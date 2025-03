Centro Universitário lança primeiro curso de Inteligência Artificial em Anápolis e vagas são limitadas

Além disso, na lista de opções para ingresso foi adicionado o curso de Engenharia de Software

Gabriella Licia - 21 de março de 2025

Centro Universitário FAMA. (Foto: Ananias Severino de Almeida)

O Centro Universitário FAMA dá mais um passo à frente na educação e anuncia uma grande inovação para Anápolis: a primeira faculdade presencial de Inteligência Artificial da cidade.

Com um mercado cada vez mais aquecido e a crescente demanda por profissionais especializados, a nova formação chega como uma oportunidade para quem deseja dominar a tecnologia que está moldando o futuro.

O curso já inicia neste semestre, com aulas a partir do dia 31 de março. Além disso, a FAMA também lança sua mais nova graduação em Engenharia de Software, ampliando as opções para estudantes que buscam carreiras estratégicas e promissoras.

“A tecnologia está em constante evolução, e queremos preparar nossos alunos para se destacarem nesse cenário. Os cursos de Inteligência Artificial e Engenharia de Software vêm para suprir uma necessidade do mercado e oferecer formação de qualidade”, destacou a instituição.

Com essas novidades, a FAMA reafirma seu compromisso com o ensino de excelência e com a capacitação de profissionais para desafios do mercado nacional e internacional.

As inscrições já estão abertas, e os interessados podem garantir sua vaga acessando o site da instituição.