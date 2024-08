6 pontos turísticos de Minas Gerais que os goianos devem visitar pelo menos uma vez

Entre cachoeiras, igrejas coloniais e museus, estado é um destino para todos os gostos

Maria Luiza Valeriano - 15 de agosto de 2024

Serra do Cipó está entre as principais atrações (Foto: Captura/YouTube)

Ao lado de Goiás, com uma série de semelhanças culturais, Minas Gerais é uma ótima opção para quem busca uma viagem diversa e divertida. Com belezas naturais, cidades históricas e uma capital movimentada, o estado tem um pouco de tudo.

Dessa forma, o Portal 6 separou seis destinos no estado mineiro que os goianos precisam visitar pelo menos uma vez e apreciar as belezas do local.

Serra do Cipó

Um dos destinos mais amados do estado, a Serra dos Cipós, oferece paisagens de tirar o fôlego. Goianos que amam passar tardes ensolaradas em municípios como Cavalcante, Alto Paraíso e Pirenópolis, provavelmente se esbaldarão nas cachoeiras mineiras.

A 100 km de Belo Horizonte, o distrito faz a divisão natural das bacias dos rios Doce e São Francisco. Uma parada obrigatória para conhecer a beleza natural da região é o Parque Nacional da Serra do Cipó, onde há mais de 60 cachoeiras e picos com mais de 1,6 mil metros de altura.

Congonhas

A cidade de Congonhas se localiza na Estrada Real, rota turística de 1.600 km que passa por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O município, conhecido como a terra dos profetas, é onde se encontra “Os 12 Profetas”, uma das maiores obras de Aleijadinho.

Foram cerca de cinco anos até completar as representações de Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Baruc, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, posicionadas no adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos – Patrimônio da Humanidade da Unesco.

Capitólio

Região apelidada de “Mar de Minas Gerais”, Capitólio concentra dezenas de cachoeiras e ainda o Lago de Furnas.

Outras paisagens deslumbrantes são a Lagoa Azul, Mirante dos Cânions de Capitólio, Cachoeira Fecho da Serra, Trilha dos Macacos, Cascata Eco Parque e Morro do Chapéu.

Belo Horizonte

Capital de Minas Gerais, a cidade oferece uma série de atrativos turísticos para todos os gostos, desde parques e praças charmosas até comércios locais que disponibilizam a famosa culinária mineira.

Entre os destaques, a Lagoa da Pampulha encanta, sendo um dos cartões-postais da cidade e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Já os fãs de futebol não podem ir até Belo Horizonte sem conhecer o Estádio do Mineirão e o Museu Brasileiro de Futebol.

Ouro Preto

Um dos destaques durante as viagens mineiras é a arquitetura colonial. Por isso, Ouro Preto acumula tantos visitantes. Entre os artistas barrocos mais reconhecidos que trabalharam nas construções, estão Aleijadinho, Mestre Ataíde e Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho.

Para além das igrejas, a cidade ainda oferece minas de ouro históricas, com direito a guias que contam detalhes do período e do trabalho.

São Thomé das Letras

No sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, São Thomé das Letras é próxima de uma versão mineira da Chapada dos Veadeiros – conhecida pelo clima místico. A cidade foi construída em cima de um depósito de quartzito, a cerca de 1.440m de altitude.

Na região, turistas podem conhecer a gruta São Thomé, Parque Municipal Antônio Rosa, Cruzeiro, Igreja Matriz, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Gruta do Carimbado e Cachoeira do Paraíso.