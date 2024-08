Igreja de Goiânia inaugura monumento em resposta à estátua de Lúcifer no RS: “vamos pisar na cabeça do inimigo”

Líder da paróquia goiana utilizou as redes sociais para criticar a escultura do Sul do país

Thiago Alonso - 15 de agosto de 2024

Estatua goianiense foi inaugurada nesta quarta-feira (15). (Foto: Divulgação)

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia, em Goiânia, inaugurou nesta quarta-feira (15), uma nova escultura como resposta à polêmica estátua de Lúcifer, instalada em Gravataí (RS).

Na capital de Goiás, foi colocada uma imagem de São Miguel Arcanjo — que, segundo a história, derrotou os anjos caídos e os expulsou do céu.

A estátua goiana mostra exatamente uma cena em que o santo pisa na cabeça do adversário enquanto empunha uma imponente espada. A figura é uma contraposição direta ao monumento instalado no Sul do Brasil, que conta com cinco metros de altura e grandes asas.

Por meio das redes sociais, o líder da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Padre Marcos Rogério, definiu a imagem de Lúcifer como uma “blasfêmia” e “atrocidade” e, por isso, optou por inaugurar uma versão oposta, para “nos defender e pisar na cabeça do inimigo”.

“Resolvemos colocar essa grande estátua, onde você pode vir para rezar, colocar sua vida e seu coração, e que nenhuma imagem do inimigo pode derrotar”, destacou o religioso.

Em tempo

A escultura gaúcha iria ser inaugurada pela Nova Ordem de Lúcifer na Terra, na última terça-feira (13), como parte de uma espécie de santuário dedicado ao líder dos seres infernais.

Apesar de nada discreta, a escultura de cinco metros não teve a localização exata divulgada, por motivos de segurança.

Mas se sabe, porém, que ela está instalada em um sítio de cinco hectares na zona rural de Gravataí, onde somente os membros da religião conhecem o local.

Mesmo assim, a Prefeitura do município solicitou a interdição do monumento, por descumprir uma série de irregularidades, como a ausência de alvará de funcionamento.