Donos de veículos elétricos e híbridos são suspeitos de fraudar IPVA em Goiás; entenda

Envolvidos são proprietários de veículos híbros e elétricos e utilizavam documentação falsa

Gabriella Pinheiro - 16 de agosto de 2024

Imagem mostra documento do IPVA (Foto: Reprodução)

A Operação Quíron da Polícia Civil (PC) de Goiás identificou aproximadamente 500 pessoas domiciliadas no estado e suspeitas de terem praticado fraudes de IPVA. O prejuízo estimado é de R$ 10 milhões.

Segundo as investigações, os envolvidos são proprietários de veículos híbridos e elétricos, residentes no estado, mas teriam feito registros no Distrito Federal (DF) e outros estados.

Dessa forma eles utilizavam endereços falsos, de familiares, inexatos ou irregulares, visando se beneficiar, de forma indevida, da isenção do tributo.

Até o momento, conforme a PC, 285 já foram notificados para regularizarem a situação. Parte deles confessou o crime e pagou o IPVA com multa, além de firmarem o compromisso de retornar o registro para o Estado.

No caso daqueles que não assumiram os crimes, inquéritos policiais foram instaurados. No total, 40 contribuintes foram intimados e outros 100 estão sendo analisados.