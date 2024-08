Prestadores de serviço de empresa telefônica são presos suspeitos de roubar fiação de concorrente, em Goiânia

Denúncia foi feita por empresa concorrente. Um deles já havia sido detido, pelo mesmo crime, há cerca de três meses

Samuel Leão - 16 de agosto de 2024

Trabalhadores são presos em Anápolis por furtarem equipamentos de postes. (Foto: Divulgação/BPM)

Uma dupla de funcionários de uma empresa de telefonia foi presa, em Goiânia, após as autoridades descobriram que eles estavam roubando fios e equipamentos de empresas concorrentes, enquanto realizavam a instalação dos próprios. A prisão foi efetuada nesta quinta-feira (15).

Na parte da tarde, uma empresa concorrente, que estaria sendo lesada pelos atos criminosos dos suspeitos, resolveu formalizar uma denúncia à Polícia Militar (PM).

Uma guarnição do 42º Batalhão compareceu ao local, no bairro Solar Santa Rita, onde conseguiram realizar o flagrante dos trabalhadores, que se revezavam subindo as escadas e retirando os equipamentos da rede.

A Operação foi batizada de Gama Cerqueira XIX. Um dos presos tem 35 anos e outro 26, o qual inclusive já havia sido detido pelo crime de furto, na mesma modalidade.

Eles também foram flagrados por câmeras de monitoramento, as quais captaram o momento que eles retiravam equipamentos dos postes durante a instalação dos fios de internet, realizada para uma empresa de Goiânia.

As autoridades também identificaram que os criminosos já tinham até um receptor, já estabelecido, para o qual vendiam os produtos do furto. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).