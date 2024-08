A airfryer não deve ficar em nenhuma dessas partes da cozinha (é arriscado)

Calor gerado durante o funcionamento pode atingir temperaturas altas, tornando perigoso o uso

Anna Júlia Steckelberg - 17 de agosto de 2024

(Imagem: Ilustração)

A popularidade das airfryers nas cozinhas brasileiras é inegável, mas o uso desse eletrodoméstico requer alguns cuidados essenciais para evitar acidentes graves.

Um dos maiores riscos associados à airfryer é o de incêndio, especialmente quando o aparelho é colocado em locais inadequados, como debaixo de móveis ou armários.

O calor gerado durante o funcionamento da airfryer pode atingir temperaturas altas, tornando perigoso o uso em espaços confinados ou próximos a materiais inflamáveis.

Especialistas recomendam que o aparelho seja sempre posicionado em áreas bem ventiladas e abertas, garantindo que o ar circule adequadamente ao redor da airfryer.

Além disso, é fundamental seguir as instruções de uso contidas no manual, que geralmente orientam sobre a necessidade de manter a airfryer longe de superfícies que possam reter calor ou que não ofereçam uma dissipação adequada.

Outro ponto importante é garantir que a airfryer esteja em uma superfície estável e resistente ao calor.

Muitos usuários, por praticidade, acabam posicionando o aparelho em bancadas de madeira ou cobertas com toalhas, o que pode ser extremamente perigoso. As superfícies devem ser firmes, lisas e capazes de suportar o peso e o calor gerado durante o uso.

Além do posicionamento, é crucial observar as recomendações de limpeza e manutenção do aparelho. A acumulação de resíduos de óleo ou gordura pode contribuir para o risco de incêndio, especialmente se o aparelho não for limpo regularmente.

Não podemos esquecer também que a obstrução das saídas de ar ou o uso excessivo sem pausas para resfriamento são fatores que também podem aumentar esses riscos.

