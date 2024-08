Gigante do Daia anuncia mega evento do emprego em Anápolis; saiba os detalhes

Serão diversas vagas disponibilizadas, para diferentes funções

Isabella Valverde - 17 de agosto de 2024

Indústria Farmacêutica Geolab, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Para quem está em busca de uma oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, na próxima segunda-feira (19), a Geolab, gigante do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), anunciou um mega evento do emprego.

Estarão disponíveis vagas para: Operador de Produção, Manipulador, Pesador, Conferente, Separador e Técnico em Mecânica.

O evento está previsto para acontecer a partir das 08h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Jaiara.

Os interessados devem comparecer ao local indicado tendo em mãos o currículo impresso, a carteira de trabalho e os documentos pessoais.

Os candidatos também devem encaminhar o currículo por meio do WhatsApp de seleção (62) 99644-9438 e pelo e-mail: [email protected].

Vale ressaltar que também há vaga disponível para pessoas com deficiência (PcD).