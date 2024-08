6 alimentos que apesar de muitos insistirem, não podem ser guardados na geladeira

Não é qualquer tipo de comida que a gente vai colocando para refrigerar, existem regras e estratégias

Magno Oliver - 18 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/ Cottonbro Studio/Pexels)

A conservação adequada de alimentos é fundamental para garantir a segurança alimentar. Existem itens que são nutritivos e saudáveis, mas que sem o devido cuidado e manuseio podem oferecer riscos.

Na vida adulta, sempre recebemos a orientação de nossos pais para guardar os alimentos na geladeira para que eles ficassem bem conservados, não é mesmo? Mas sabia que não são todos?

Existem alguns itens básicos de consumo que usamos no cotidiano que perdem suas propriedades quando mantidos na geladeira ou acabam murchando, perdendo qualidade.

É preciso se atentar ao que colocamos para refrigerar e o que não se pode ir para dentro do eletrodoméstico. Sua saúde agradece.

6 alimentos que apesar de muitos insistirem, não podem ser guardados na geladeira

1. Batata

A batata é um tubérculo rico em amido e bastante carboidrato. Quanto está crua, deve ficar fora da geladeira, em um local arejado, como um fruteira, por exemplo, para não deteriorar. O amido presente nela se transforma em açúcar, ficando com um sabor adocicado. Estando na geladeira, seu sabor e textura também mudam.

2. Tomate

A refrigeração da geladeira pode alterar o aroma e o sabor do tomate, principalmente quando ele é mantido abaixo de 12ºC. Importante guardar o alimento em local fresco e bem ventilado, pois na geladeira ele fica mole e perde a textura.

3. Pepino

Colocar o pepino para refrigerar pode ser um erro doméstico grave. Isso porque, de acordo com a orientação, a refrigeração pode acelerar sua deterioração. As temperaturas frias reduzem a quantidade de água na estrutura do vegetal e causam perda de crocância.

4. Óleo

Seja ele de soja, girassol, coco, feito por gorduras mais líquidas, o óleo tende a se solidificar na geladeira. Acontece uma mudança de estado físico notável que afeta até a textura, cor e o sabor, fazendo com que os alimentos preparados com o mesmo fiquem com gosto peculiar.

5. Frutas tropicais

Maracujá, mamão, abacaxi, banana são frutas tropicais que devem ficar longe da geladeira porque o frio interrompe o processo natural de maturação. Elas devem ser mantidas em temperatura ambiente, local ventilado para não terem a textura e sabor comprometidos.

6. Ervas finas

Por fim, ervas como salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã devem ficar longe da refrigeração da geladeira. O motivo é porque acabam perdendo aroma, textura, escurecem, estragam e acabam murchando.

Se for deixar na geladeira, os agrônomos indicam colocar em potes de vidro com tampa ou em sacos plásticos com um pouco de ar dentro.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!