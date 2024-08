É isso que pode ser feito quando a gola da sua camisa estiver frouxa e elástica

Existe uma forma extremamente simples para você recuperar a peça e voltar a usá-la outras vezes

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Clarisse Veras)

Normalmente, a gola da camiseta é uma das partes da roupa que mais se desgastam com o tempo de uso.

Isso porque, essa região do tecido fica frouxa e elástica conforme a utilização e a lavagem.

Se esse é o seu caso, aí vai uma boa notícia! Existe uma forma extremamente simples para você recuperar a peça e voltar a usá-la outras vezes.

Faça isso quando necessário para você não ter que jogar sua camiseta fora.

Sabe aquela sua camisa favorita que você adora usar em qualquer ocasião?

Pois bem, com o passar do tempo ela pode acabar estragando a gola e fica com aquele aspecto frouxo e desgastado.

Mas para tudo na vida tem uma solução!

Existe uma técnica muito fácil para recuperar a peça de roupa.

Então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo super simples.

Para fazer o tutorial, você precisa de uma daquelas “liguinhas” de prender o cabelo.

Enrole a camisa e, na parte superior próximo a gola, prenda amarre a roupa.

Feito isso, agora, você vai precisar de uma panela com água.

Coloque a parte da gola dentro da água e deixe ferver por alguns minutos.

E pronto! Desse jeito a gola da sua camisa estará novinha em folha.

Você pode repetir esse processo quando necessário para não ter que se desfazer da roupa.

Essa dica foi retirada do Instagram, na página Explosão na gringa (@explosao_na_gringa).

Veja o vídeo completo a seguir: *Falta incorporar*

https://www.instagram.com/reel/C-QBU5fuL5U/?igsh=aTNmdW1lZjUxdmkx

