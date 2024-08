Motorista morre após perder controle da direção e capotar veículo na GO-080, em São Francisco de Goiás

Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local e atestaram óbito

Gabriella Pinheiro - 18 de agosto de 2024

Carro destruido após acidente. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 57 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito enquanto trafegava pela G0-080. O caso aconteceu na noite deste domingo (18), em São Francisco de Goiás.

Por volta das 19h, o condutor estava dirigindo um veículo, modelo Honda Civic, na altura do km 067, seguindo sentido ao município até Petrolina de Goiás.

Em um dado momento, ele acabou perdendo o controle do automóvel, saindo pela pista esquerda e, em seguida, capotando o veículo. O motorista foi arremessado para fora.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram chamadas e compareceram no endereço. A vítima foi encontrada sem sinais vitais e teve o óbito confirmado ainda no local.

A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no ambiente para realização de perícia e retirada do corpo.