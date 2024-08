Rottweiler mata homem que estava abusando sexualmente de vira-lata caramelo em Anápolis

Animal derrubou o portão de casa para avançar no suspeito, que cometia o ato libidinoso no meio da rua

Thiago Alonso - 18 de agosto de 2024

Cão da raça rottweiler. (Imagem: Ilustração/Steve Smith/Unsplash)

Em um ato heroico, um cão da raça rottweiler salvou um vira-lata caramelo de sofrer zoofilia, por volta das 04h da madrugada deste domingo (18), no bairro Vivian Parque I Etapa, em Anápolis.

Na ocasião, o suspeito, de 47 anos, que aparentava estar sob efeito de drogas, tentava abusar sexualmente de uma cadela que estava na rua.

Uma moradora, acordada ao ouvir latidos de outros cachorros, acionou a Polícia Militar (PM), indicando que o homem estava sem roupas e tentando cometer o ato libidinoso.

Antes que as autoridades chegassem ao local, um rottweiler de uma residência próxima conseguiu derrubar o portão e avançar no suposto autor.

O animal desferiu diversas mordidas na perna do suspeito, além de arrancar um pedaço das nádegas dele. O dono do cão, de 43 anos, presenciou a cena e tentou retirar o animal de cima do homem, mas já era tarde.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o indivíduo já desacordado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou o óbito.

Posteriormente, a Polícia Científica foi acionada e o corpo foi recolhido.

O tutor do rottweiler, por sua vez, foi liberado e não precisou comparecer à delegacia. Contudo, ele será ouvido posteriormente em intimação.