6 jogadores que saíram de Goiás e hoje fazem sucesso no Brasil

Lista possui atletas que ainda estão dando primeiros passos como profissional, assim como grandes ídolos do esporte

Augusto Araújo - 20 de agosto de 2024

Jogadores goianos se destacam no cenário internacional do futebol. (Montagem: Reprodução)

Goiás é um estado conhecido como um grande produtor e exportador de jogadores, que atuam com as cores dos principais clubes do Brasil e do mundo.

Tendo isso em mente, o Portal 6 elaborou uma lista com seis futebolistas goianos que têm chamado a atenção dos fãs do esporte mais popular do planeta, seja por equipes brasileiras ou internacionais.

Arthur Melo

Com passagens pelas categorias de base do Goiás, o jogador foi revelado ao futebol profissional com as cores do Grêmio (RS), em 2015.

Rapidamente, o atleta nascido em Goiânia se tornou um titular e peça fundamental da equipe. Em 2017, ele foi eleito como o melhor jogador da final da Copa Libertadores da América, torneio o qual a equipe gaúcha se sagrou campeã.

Em 2018 ele foi vendido para o Barcelona, da Espanha, onde jogou ao lado do craque argentino Lionel Messi. Depois disso, ele já atuou pela Juventus (Itália), Liverpool (Inglaterra) e a última equipe dele foi a Fiorentina (Itália).

Deivid Washington

Ainda dando os primeiros passos como jogador profissional, o jovem Deivid Washington, de 19 anos, se destacou com as cores do Santos (SP). No entanto, ele é nascido em Itumbiara.

Revelado em 2023, o atleta fez apenas 16 jogos e dois gols com a camisa alvinegra, sendo logo vendido para o Chelsea, da Inglaterra.

No clube europeu, o jogador atuou com maior frequência pelo time sub-21, com apenas três aparições com a equipe principal.

Dudu

Nascido em Goiânia, o atacante é um dos maiores ídolos recentes da história do Palmeiras (SP), tendo feito mais de 400 aparições com as cores alviverde.

Revelado pela Escola de Futebol OVEL – instituição de Goiânia focado na formação de jovens futebolistas -, ele estreou como profissional pelo Cruzeiro (MG), o jogador teve passagens pelo Coritiba (PR); pelo Dínamo Kiev, da Ucrânia; e Grêmio (RS) antes de vestir a camiseta da equipe paulista em 2015.

Após uma passagem pelo Catar entre 2019 e 2021, Dudu voltou para o Palmeiras, time no qual conquistou duas Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de três Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Fernando Reges

Natural de Alto Paraíso de Goiás, Fernando possui uma longa carreira internacional, construindo um histórico pelo continente europeu.

Ele começou a jogar profissionalmente pelo Vila Nova, em 2005, antes de se transferir para o Porto, de Portugal, em 2007. Em 2014, ele foi contratado pelo Manchester City, da Inglaterra, permanecendo lá por três anos.

Na sequência, Fernando atuou pelo Galatasaray (Turquia) e Sevilha (Espanha), antes de retornar ao Vila Nova em 2024, após uma tragédia familiar. Contudo, o retorno teve apenas 06 jogos, antes do atleta se transferir para o Internacional (RS).

Lucas Silva

Apesar de nunca ter defendido as cores de clubes goianos, Lucas Silva nasceu em Bom Jesus de Goiás, cidade no Sul do estado.

Foi pelo Cruzeiro (MG) que o atleta deu os primeiros passos como profissional, em 2012. Contudo, em 2014, ele se transferiu para o Real Madrid, da Espanha, ganhando bastante prestígio internacional.

No entanto, ele não conseguiu se firmar na equipe, passando pelo Marseille (França), antes de voltar ao Brasil, pelo time mineiro. Lucas teve uma passagem pelo Grêmio (RS), mas retornou em 2023 para a Raposa, time o qual ele é o atual capitão.

Luciano

Fechando a lista, Luciano é um atacante natural de Anápolis e começou a carreira pelo Atlético Goianiense em 2012, antes de se transferir para o Avaí (SC).

Na sequência, ele se destacou pelo Corinthians (SP) em 2014, tendo passagens pela Espanha e pela Grécia entre os anos de 2016 e 2018.

Desde que retornou ao Brasil, o anapolino jogou pelo Fluminense (RJ) e Grêmio (RS), antes de se transferir para o São Paulo (SP) em 2020, equipe que defende atualmente.