Debate à Prefeitura de Goiânia dá indício de qual será a postura dos candidatos durante a campanha

Pela primeira vez, os seis candidatos com representação no Congresso Nacional estiveram presentes

Pedro Hara - 20 de agosto de 2024

Candidatos à Prefeitura de Goiânia participaram de debate organizado pela TBC. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

A boa convivência demonstrada pelos candidatos à Prefeitura de Goiânia ficou restrita às conversas atrás das câmeras, antes do início do debate da TV Brasil Central (TBC), na noite desta segunda-feira (19).

Diferentemente do que foi visto no encontro organizado pela TV Sucesso/Band no início do mês de agosto, o clima esquentou entre os postulantes ao Paço Municipal.

Pela primeira vez, os seis candidatos com representação no Congresso Nacional estiveram presentes. A única ausência foi a do Professor Pantaleão (UP).

Durante o debate eles deram algumas pistas do que será visto durante a campanha.

Faltoso no primeiro debate, Vanderlan Cardoso (PSD) lembrou das duas vezes em que comandou o Executivo de Senador Canedo, ressaltando ser o único que possui experiência no cargo.

Adriana Accorsi (PT) citou inúmeras vezes o legado e a administração do pai, Darci Accorsi (1945 – 2014), que comandou a capital entre 1993 e 1996, ressaltando a alta aprovação da gestão perante a população.

Ela também justificou a escolha do lilás ao invés do tradicional vermelho, dizendo que a cor representa o enfretamento à violência contra a mulher.

Candidato à reeleição, Rogério Cruz (SD) citou as obras que foram entregues durante o mandato que teve início após a morte de Maguito Vilela (1949 – 2021).

Diferente do primeiro debate, o atual chefe do Executivo foi mais atacado pelos adversários, que não pouparam esforços para desconstruir a gestão.

Após um início nervoso, em que falava alto e buscava nacionalizar o debate, citando principalmente o presidente Lula (PT), Fred Rodrigues (PL), aos poucos, apresentou propostas, mas, na maioria delas, acabou não respondendo ao que lhe era perguntado

Sandro Mabel (UB) optou por uma mescla entre passado e presente. Ele lembrou dos feitos enquanto deputado federal, entre 2003 e 2015, além do tempo em que ficou à frente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), além de ressaltar a parceria com Ronaldo Caiado (UB).