Bolívar x Flamengo pela Copa Libertadores nesta quinta-feira (22); veja onde assistir

Rubro-Negro saiu com vantagem de dois gols no primeiro confronto e precisará superar altitude de La Paz para avançar na competição

Augusto Araújo - 21 de agosto de 2024

Flamengo irá enfrentar Bolívar na altitude de La Paz. (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Após uma vitória sem sustos pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores, o Flamengo volta a enfrentar o Bolívar nesta quinta-feira (22).

O confronto começará às 21h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia). Quem comanda a equipe de arbitragem é Yael Falcon Perez, da Argentina.

No primeiro duelo das equipes nesta fase, o Rubro-Negro venceu no Maracanã por 2 a 0, gols de Luiz Araújo e Léo Pereira.

Contudo, o resultado foi insuficiente para trazer segurança. O motivo é que o segundo confronto será realizado a mais de 3,6 mil metros de altitude – o que é um complicador para times brasileiros e uma “ajuda” para os bolivianos.

Além disso, o Flamengo possui seis desfalques importantes para a partida: Everton Cebolinha e Viña (que não jogam mais em 2024); Arrascaeta, Gabigol e Pedro (fora até setembro) e Wesley (ainda sem previsão de retorno).

O time carioca pode se classificar diante de uma vitória, empate ou derrota por saldo negativo de um gol. Caso perca com diferença de dois tentos, o confronto vai para cobranças alternadas de pênaltis. Se a diferença for de três ou mais, o Rubro-Negro está fora do torneio.

Disney+ e ESPN farão a transmissão do duelo ao vivo. Os fãs também poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.