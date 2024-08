Cerca de 100 pessoas são evacuadas de hospital após incêndio se alastrar pela unidade, em Goiânia

16 militares tiveram que se deslocar para a Rua 9 A, em várias viaturas especializadas e equipadas para o combate às chamas

Samuel Leão - 22 de agosto de 2024

Incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Divulgação/CBM)

Na noite desta quarta-feira (21), várias equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram no Setor Aeroporto, em Goiânia, para combater um incêndio que se alastrava em um hospital. O caso aconteceu por volta das 19h e demandou a evacuação da unidade.

No total, cerca de 16 militares tiveram que se deslocar para a Rua 9 A, em várias viaturas especializadas e equipadas para o combate às chamas. O avanço do fogo demandou a saída de cerca de 60 pacientes e 40 funcionários.

Todos foram deslocados para o pronto-socorro do hospital, visto que o foco do incêndio foi identificado na sala de comando da unidade, resultando em danos a equipamentos com painéis elétricos e aparelhos de ar condicionado.

Durante as mobilizações, foi constatado que não seria necessário evacuar todos, de modo que 16 pacientes da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) não precisaram deixar o local.

Após desligar a energia elétrica da área afetada, os bombeiros utilizaram o sistema preventivo fixo do qual o prédio era dotado, buscando conter o avanço das chamas. Todas as janelas também foram abertas, e um ventilador foi utilizado para ventilar e retirar a fumaça dos ambientes.

Felizmente, ninguém teria se ferido no incidente, e os danos à estrutura do hospital foram evitados pela ação rápida as autoridades.