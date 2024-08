Iniciadas obras para a construção da nova Câmara Municipal de Anápolis; veja onde será

Projeto, que passou por contratempos e polêmicas de localização, deve custar mais de R$ 40 milhões aos cofres públicos

Thiago Alonso - 22 de agosto de 2024

Nova sede do Poder Legislativo de Anápolis iniciou construção. (Foto: Isabella Valverde/Claudiomir Gonçalves)

Se iniciaram nesta quinta-feira (22), as obras para a construção da nova sede da Câmara Municipal de Anápolis, que será erguida no Residencial Cerejeiras, região Leste do município.

O início dos trabalhos foi registrado pelo pesquisador da história do município, Claudiomir Gonçalves, administrador do perfil @anapolisnarede.

O novo prédio será construído nas proximidades da BR-153, em um terreno de 14 mil metros quadrados, entre a Avenida R-16 e as ruas RC-15, RC-17 e RC-12.

As licitações do projeto indicam que as obras devem custar R$ 40 milhões aos cofres públicos. Os recursos estão nos planos do Anápolis Investe, que em 2023 captou um empréstimo de R$ 500 milhões.

A proposta é que sejam construídos 28 gabinetes ao todo, além do novo Plenário Teotônio Vilela, que terá uma área que ultrapassa os 1.000 metros quadrados.

Polêmicas

Apesar de um projeto definido e obras a todo vapor, a decisão do novo local para a Câmara Municipal gerou muita controvérsia entre os moradores, em especial, os que vivem no bairro Anápolis City, também na região Leste.

Isso porque a localidade havia sido escolhida inicialmente como a nova sede do Legislativo da cidade, o que ocasionou resistência da população.

Os moradores não gostaram da ideia, alegando que o bairro, conhecido por ser bastante residencial, seria afetado pela movimentação e barulho do órgão público.

Outro porém alegado pelos anapolinos da região foi a falta de infraestrutura do local, que, por se tratar de uma área focada na habitação, precisaria passar por amplas alterações em vias e linhas de ônibus.

A população também apontou os impactos negativos que as obras poderiam causar, como a perda de valor dos imóveis, o que poderia acarretar em questões econômicas.

Assim, após diversas audiências, vários bairros foram cogitados para receber a estrutura, entre eles o Jardim Palmares, Novo Jundiaí, Jardim Europa, Residencial Ander, Jardim Tropical, Vila Conquista, Vila João XXIII e adjacentes.

Por fim, o projeto foi transferido para o Residencial Cerejeiras, com as obras sendo iniciadas na tarde desta quinta-feira (22).