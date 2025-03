A Clínica Popular da Saúde está com novo número de WhatsApp para agendamentos

Após os números antigos serem inativados pela plataforma, a Clínica está com novo contato de Whats App para atendimento

Gabriella Licia - 28 de março de 2025

Clínica possui duas sedes em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Os pacientes da Clínica Popular da Saúde de Anápolis passam a contar com um novo número para atendimento através do WhatsApp, após os contatos antigos serem banidos de forma imotivada por parte da plataforma.

Os atendimentos de forma online ainda se mantém das 6h as 21h de segunda a sexta e sábado das 6h as 18h.

Buscando manter a qualidade que sempre ofereceu aos pacientes, ainda será possível agendar consultas e exames de forma mais ágil, além de obter informações sobre os serviços oferecidos e realizar orçamentos sem sair de casa usando o seu celular.

Para contatar agora, o número será o (62) 9 9239-3879. Há ainda o telefone fixo, para quem preferir, sendo o (62) 3324-8593.

A clínica

A Clinica Popular da Saúde conta com mais de 70 médicos de diversas especialidades e duas unidades de atendimento na cidade, localizadas na Avenida Minas Gerais no Jundiai e na Avenida Pedro Ludovico no São Joaquim.

A estrutura visa ampliar o acesso da população a atendimentos médicos com qualidade e preços acessíveis.

Entre os serviços disponíveis, o local realiza mais de 3 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem, incluindo ultrassonografias, exames cardiológicos, exames neurológicos, polissonografia e muitos outros.

Os procedimentos são oferecidos em diferentes horários, permitindo maior flexibilidade para os pacientes.

As consultas na Clínica Popular da Saúde têm valores a partir de R$ 80,00, garantindo um atendimento médico acessível. A proposta é oferecer uma alternativa viável para quem busca assistência de saúde sem depender de planos privados.

A Clínica funciona de segunda a sexta das 6h as 21h e sábado das 6h as 16h.