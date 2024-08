Vilmar Mariano atende recomendação e deixará de exonerar comissionados em Aparecida

Servidores foram demitidos após não apoiarem Professor Alcides, candidato bancado pelo prefeito

Pedro Hara - 23 de agosto de 2024

Vilmar Mariano, prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Arquivo/Secom)

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (UB) atendeu à recomendação da Procuradoria-Geral do Município (PGM) para suspender as exonerações de comissionados até o dia 31 de dezembro, data em que se encerra o mandato.

Dessa forma, servidores estão livres para apoiar quem desejarem nas eleições deste ano. Diversos integrantes da Administração Municipal foram exonerados às vésperas da convenção do PL, em 28 de julho, por estarem com Leandro Vilela (MDB), adversário de Professor Alcides (PL), candidato de Vilmar.

A recomendação não é válida para secretários que ocupam cargos no primeiro escalão do governo, podendo ser exonerados a qualquer momento até o término do mandato.