6 cervejas que são fabricadas em Goiás e exportadas para todo o Brasil

Um dos rótulos foi eleito o melhor do Brasil em 2023, inspirado nos sabores do Cerrado

Maria Luiza Valeriano - 24 de agosto de 2024

Uma das marcas já chegou a ser produzida nos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Colombina)

O que não falta em Goiás são bares para aproveitar a companhia de familiares e amigos enquanto petisca um bom e velho torresmo, geralmente acompanhado de uma cerveja gelada.

A cultura do boteco é forte, assim como a própria produção da cerveja. São diversos os rótulos, produzidos não só na capital, como também em Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Com esse destaque em mente, o Portal 6 selecionou seis cervejas que conquistam não só os goianos, mas pessoas espalhadas por todo o Brasil.

Colombina

A marca de cervejas artesanais produzida pela Cervejaria Goyaz desde 2014 ostenta o título de melhor cerveja artesanal do Brasil. Produzida em Aparecida de Goiânia, a Colombina Cold Brew Lager recebeu a medalha de ouro, considerada Best of Show, na 3ª Copa Cerveja Brasil, em 2023.

A Colombina se destaca por usar frutos do Cerrado na composição dos produtos, como é o caso da Colombina Gynhattan, com adição de cagaita, e a Colombina Figueira, com Arroz Kalunga, produzido regionalmente pela comunidade quilombola Kalunga.

Imperial

Presente em diversas mesas de bar de todo o Brasil, poucos sabem que a cerveja Imperial teve início em Trindade.

O rótulo é produzido pelo Grupo Imperial, que tem mais de 60 anos de história e outras marcas como La Fruit, Pitchula, Tampico e Goianinho.

Esmera

Com mandioca na composição e feita para brindar o povo goiano, a Esmera de Goiás é uma produção da Ambev que pode ser encontrada em outros estados brasileiros. Lançada em 2020, a cerveja é fabricada em Anápolis e tem no rótulo elementos inspirados nas artes do Quilombo Kalunga.

Klaro

Já tradicional em festas goianas, a Klaro conta com 20 anos de tradição. A marca teve início em Goiânia, em 2004, e hoje pode ser encontrada em muitas outras cidades goianas, assim como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal.

Para além das opções de chopp, ainda comercializa o Klaro Pilsen, Puro Malte e Triplo Malte.

Astúria

Fundada em Goiânia, em 2014, a Astúria possui rótulos para os mais diversos paladares. São oito estilos de ales, três lagers, quatro sours e três de trigo.

A cervejaria artesanal conquistou Brasília (DF) e São Paulo (DF) e já chegou à terras internacionais, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos.

A empresa ainda é frequentemente vista apoiando a arte e a cultura goiana, sendo uma patrocinadora recorrente de eventos musicais.

MJ Cervejaria Artesanal

Anapolina com orgulho, a cervejaria é a primeira cigana da cidade, fundada em 2014 por Marcos Júnior. Sem sede própria, o que confere a característica de ser cigana, é produzida na fábrica da Klaro Cervejaria, em Goiânia.

Além do MJ Pale Ale com maracujá e manjericão e o MJ IPA, dois rótulos foram produzidas em colaboração com a Cervejaria Metanoia de Brasília (DF): o Conexão 060 Session IPA e o Catharina Sour Amortentia. O último conta com morango, maracujá e pitaia.