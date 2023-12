Melhor cerveja artesanal do Brasil é produzida em Goiás

Bebida ganhou admiração de mais de 100 jurados que percorreram o país em busca do melhor rótulo

Maria Luiza Valeriano - 12 de dezembro de 2023

Cerveja eleita é produzida em Aparecida de Goiânia (Foto: Divulgação)

Já famoso pela culinária típica e música que domina todas as paradas, Goiás também ganhou destaque como o produtor da melhor cerveja artesanal do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), a coroa vai para a Colombina Cold Brew Lager, produzida em Aparecida de Goiânia.

A 3ª Copa Cerveja Brasil foi realizada em seis etapas em que mais de cem jurados visitaram todas as regiões do Brasil para avaliar mais de 1125 rótulos. Na última etapa, as 300 amostras que se destacaram regionalmente foram analisadas às cegas quanto ao enquadramento nos estilos e as características sensoriais.

Então, a disputa culminou na nomeação da marca goiana como vencedora na última sexta-feira (08), em uma cerimônia realizada em São Paulo (SP).

Produzida na Região Metropolitana de Goiânia, a cerveja pilsen que conquistou os jurados conta com uma infusão a frio de café.

A bebida foi produzida por meio de uma colaboração com a King Cafés Especiais, marca goiana que ganhou na categoria nacional de torras em 2020.

O segundo lugar foi ocupado pela cerveja Efeito Pigmaleão #2, da cervejaria Pineal, de Sorocaba (SP), que foi submetida a um processo de fermentação mista e passou 16 meses em barris de carvalho francês. Já a medalha de bronze ficou com a cerveja não alcoólica Wave, da Falke Bier, de Ribeirão das Neves (MG), uma catharina sour com goiaba.

Participaram 158 cervejarias de 19 unidades da federação, sendo que 18 rótulos da etapa final ganharam inscrição para o World Beer Cup, maior concurso do setor do mundo e considerado as olimpíadas da cerveja.

A cerimônia será realizada no dia 24 de abril de 2024 e terá mais de 200 jurados altamente qualificados.