Corretor revela perfil de interessados em comprar ilha à venda por R$ 10 milhões em Goiás

Jovem de 25 anos foi o mais novo candidato a ter um 'cantinho verde' para chamar de seu

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2024

Ilha de R$ 10 milhões à venda em Goiás. (Foto: Divulgação/Welerson Antunes)

À venda a cerca de seis meses, a ilha localizada a 08 km do município de Itumbiara, no Sul de Goiás, mas pertencente a cidade de Tupaciguara, em Minas Gerais (MG), pode até não ter sido adquirida ainda, mas já arranca interesses de ‘olheiros’ milionários que, por pouco, não fecharam o negócio e se mostraram interessados no ‘oásis’.

Localizada em uma represa da cidade goiana, o terreno de 220 mil m² é cercado por água doce e chamou a atenção não apenas pela singularidade, mas também pelo valor: R$ 10 milhões.

Em entrevista ao Portal 6, o corretor de imóveis Welerson Antunes Chaves, responsável pelo anúncio da ilha que viralizou nas redes sociais, revela que o terreno – que, na verdade, consiste em remanescentes ilhados em reservatórios de acumulação de água para geração de energia elétrica e estão sob concessão de Furnas – está à venda desde meados de fevereiro deste ano e que, desde então, vem recebendo diversas consultas.

Quando se trata do perfil dos interessados, as características apresentam similaridades, sendo a maioria delas oriundas de pessoas ligadas ao agronegócio, mas com idades e naturalidades diferentes.

“Disponibilizamos ela [ilha] no mercado em meados de fevereiro e março deste ano. […] Já tive pessoas interessadas de Santa Catarina, de 60 e poucos anos, de Goiânia, com 54 anos, um rapaz de 25 anos, de Minas Gerais”, aponta.

Transcendendo as fronteiras, o interesse pela localidade não se resume apenas no território nacional e também atraiu olhares de possíveis compradores de países como Estados Unidos, França e Portugal.

“Normalmente são pessoas ligadas ao agronegócio, fazendeiros que têm fazendas próximas a Itumbiara. Teve empresários de Brasília também, profissionais liberais. É um mix entre profissionais liberais e fazendeiros. Houve também consultas de incorporadoras do Rio de Janeiro, Santa Catarina e outros”, explica.

Por pouco, a propriedade quase foi vendida neste ano. De acordo com Welerson, durante as tratativas com um dos interessados, o mesmo, porém, acabou adoecendo, desfazendo o negócio.

Segundo o profissional, no momento, o cenário no mercado imobiliário tem sido marcado por um período de insegurança, em que os investidores se sentem receosos em aplicar os ganhos – motivo apontado para ele pela não aquisição da ilha até então.

Mesmo assim, ele ressalta que o local cada vez mais desperta interesse, pela singularidade, localização e principalmente: a proposta de proporcionar paz para quem o adquirir.

“A singularidade é que é uma ilha de 22 hectares, com 220 mil metros. Ela fica próximo da costa, próxima à cidade de Itumbiara e tem tudo para um crescimento”, justifica.

