Briga entre clientes termina com chegada da polícia e Pix de R$ 300 em choperia de Anápolis

Um dos envolvidos fugiu e o outro arcou com despesas

Thiago Alonso - 25 de agosto de 2024

Porta ficou destruída após discussão. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre clientes embriagados em uma choperia de Anápolis terminou em polícia, na madrugada deste domingo (25).

Os suspeitos estavam bebendo no estabelecimento, localizado no bairro Vila Jaiara, quando iniciaram uma discussão acalorada.

Em determinado momento, um dos envolvidos, um jovem de 22 anos, danificou a porta do banheiro com chutes e golpes.

Após o incidente, o suspeito se recusou a pagar pelo prejuízo, afirmando que outro cliente havia “arrumado confusão com ele” e que ele apenas utilizou o objeto para se defender.

Contudo, mesmo com a presença do gerente do estabelecimento e da Polícia Militar (PM), o jovem continuou apresentando resistência.

Até que, depois de algum tempo e com o auxílio de um amigo, de 21 anos, ele decidiu assumir a culpa pelo ocorrido, já que o outro envolvido havia deixado o local.

Assim, o suposto autor fez um Pix de R$ 300 para o estabelecimento, se comprometendo a pagar uma quantia extra, caso o valor da manutenção da porta seja superior ao enviado.

Após isso, ambos foram liberados pelas autoridades.