Patrimônio declarado da maioria dos vereadores de Anápolis cresceu desde 2020

14 dos 23 nomes que compõem atualmente o Legislativo Municipal tiveram aumento na declaração de bens

Pedro Hara - 26 de agosto de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

Com informações do DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de candidaturas, Rápidas apurou que o patrimônio declarado pela maioria dos vereadores de Anápolis cresceu em relação ao valor registrado em 2020.

Entre os 23 nomes que compõem o Legislativo atualmente, 14 apresentaram aumento em relação à última declaração à Justiça Eleitoral. Somando todos os bens, o total chega a R$ 14,9 milhões.

Alguns, como Hélio Araújo (PL), Jean Carlos (PL), João da Luz (Cidadania) e Policial Federal Suender (PL), ficaram milionários no período.

Em valores absolutos, o maior crescimento foi o de Suender, que viu seu patrimônio saltar de R$ 762 mil em 2020 para R$ 2,8 milhões em 2024. João da Luz também ultrapassou R$ 2 milhões, declarando R$ 2,1 milhões, frente a R$ 523 mil em 2020.

No crescimento percentual, Delcimar Fortunato (PSDB) se destaca. Em 2020, ele havia declarado R$ 9,5 mil, e em 2024 seu total subiu para R$ 659,3 mil, correspondendo a um aumento de 7.000%.

Afonso do Industrial (Avante), Dominguinhos do Cedro (PDT), João Feitosa (PP), José Fernandes (MDB), Professor Marcos (PT) e Thais Souza (Republicanos) registraram redução no patrimônio. A única vereadora que não informou valores em nenhuma das duas eleições foi Seliane da SOS (MDB).

A lista ainda inclui as declarações de bens realizadas em 2020 por Leandro Ribeiro (MDB), Lisieux Borges (PSB) e Trícia Barreto (MDB). Como os três não vão concorrer à reeleição, não é possível comparar com os bens atuais. A lista também conta com a declaração de Andreia Rezende (Avante), que está licenciada da Câmara.

Confira o patrimônio declarado por cada vereador em 2020 e em 2024