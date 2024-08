Equipe da PM age rapidamente para salvar a vida de recém-nascida em Anápolis

Motorista de aplicativo acionou militares após mãe da bebê se desequilibrar e deixá-la cair no chão

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2024

Policiais agiram rapidamente para salvar vida de recém-nascida em Anápolis. (Montagem: Reprodução)

Uma ação heroica de uma equipe da Polícia Militar (PM) tem chamado a atenção em Anápolis, após agirem para salvar a vida de um recém-nascido.

A situação se deu na tarde desta segunda-feira (26). Uma mulher, de 32 anos, tinha solicitado uma corrida por aplicativo no bairro Jundiaí. Nos braços, ela carregava a filha recém-nascida.

Contudo, no momento de entrar no carro, ela se desequilibrou e deixou o bebê cair no chão, ocasionando um forte sangramento.

Diante da situação desesperadora, o condutor do veículo, de 23 anos, ligou para a Polícia Militar (PM), solicitando ajuda para levar a pequena à UPA Pediátrica.

Assim, quem atendeu foi a equipe da PM em que estava o soldado Pablo Gabriel Pereira Dias. Ele orientou o motorista para que se encontrasse com a viatura no caminho para a unidade hospitalar.

Dessa forma, o veículo dos militares acabou atuando como “batedor” e abrindo o trânsito para o carro onde estavam o jovem, a mãe e a criança ferida.

Um vídeo mostra a ação dos policiais, acionando o sinal sonoro para afastar outros condutores e acompanhando o trio até a instituição de saúde no bairro Maracanã.

Com isso, eles chegaram mais rapidamente na UPA Pediátrica e puderam ser atendidos pela equipe médica.