Goianos já podem se inscrever para conseguir viagens gratuitas para Florianópolis, Fortaleza e mais; saiba como

Projeto do Sesc Goiás pode ser aproveitado por pessoas maiores de 18 anos e também menores de idade, desde que sejam acompanhados pelos pais

Thiago Alonso - 27 de agosto de 2024

Praia em Fortaleza. (Foto: Divulgação/CVC)

O Sesc Goiás anunciou a abertura das inscrições para o projeto Minha Primeira Viagem, que concede viagens gratuitas para os municípios de Florianópolis (SC), Pantanal (MT) e Fortaleza (CE).

O processo seletivo é destinado para trabalhadores do comércio — incluindo dependentes (com a Credencial Sesc atualizada) —, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, além do público geral.

No entanto, é necessário que os interessados comprovem que a renda bruta familiar não ultrapasse três salários mínimos.

Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, ou menores de idade acompanhados pelos responsáveis — neste caso, não é assegurada a seleção de ambos.

Para se candidatar, os participantes devem se cadastrar no site do Sesc Goiás e depois anexar os documentos pessoais descritos no edital.

Caso sejam aprovados nesta etapa, os classificados serão chamados para a inscrição presencial. Os períodos de inscrição variam a depender do destino desejado, sendo o dia 29 de setembro o prazo final.

Confira todas as datas em que serão realizadas as viagens: