Goiás anuncia novo processo seletivo com salários de até R$ 9 mil

No total, serão 20 vagas, de caráter temporário, para candidatos de nível médio e superior

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2024

Governo de Goiás. (Foto: André Saddi).

O Governo de Goiás anunciou a abertura de um novo processo seletivo para a ocupação de 20 vagas, de caráter temporário, na Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

As oportunidades são para candidatos de nível médio ou superior, com salários que variam de R$ 2.615,50 até R$ 9 mil. A jornada de trabalho é de 40h semanais.

Os cargos ofertados são os seguintes:

Artes Visuais

Assessor de Produção Cultural

Biblioteconomista

Comunicador Social

Engenheiro Civil Pleno

Historiador

Museólogo

As inscrições se abrem nesta sexta-feira (30) e se encerram no dia 16 de setembro. O cadastro deve ser feito por meio do Portal de Seleção do Governo de Goiás.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório: análise curricular e entrevista.

Para mais informações a respeito da seleção, leia o edital.