Identificados casal e criança que morreram em incêndio no Entorno do Distrito Federal

Dentre as vítimas, estava um bebê, de apenas 2 meses

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2024

Luiz Evaldo Lima e Graciane Rosa de Oliveira foram identificados como vítimas do incêndio em Valparaíso de Goiás. (Montagem: Reprodução)

Foram identificados o casal e a criança que morreram após se jogarem de um apartamento em chamas, nesta terça-feira (27), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Luiz Evaldo Lima, de 28 anos, era casado com Graciane Rosa de Oliveira, de 34 anos. A outra vítima era o filho bebê deles, de apenas dois meses de idade.

O caso ocorreu no Condomínio Parque das Árvores, localizado no Parque Rio Branco. O incêndio se deu no 7º andar do edifício e se alastrou rapidamente.

No desespero, o trio teria se jogado para fugir do fogo e da fumaça. Vídeos, gravados em prédios próximos, mostram que as labaredas alcançaram metros de altura, alcançando a janela do andar de cima do prédio.

O Corpo de Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do DF foram acionados para controlar a situação.