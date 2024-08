Luxo e sabor: 6 boutiques de carne gourmet que fazem sucesso em Goiânia

Localizados em bairros nobres, comércios oferecem jornada gastronômica e variedades de produtos

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2024

Frigorífico Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Variedade de produtos, atendimento personalizado e ambiente sofisticado são alguns dos pontos que destacam algumas boutiques de carne de Goiânia.

Localizados em bairros nobres da capital, os estabelecimentos oferecem uma jornada gastronômica que promete agradar os mais exigentes paladares, com cortes saborosos.

6 boutiques de carne de luxo que chamam a atenção em Goiânia

1. Beef Bistrô

Fixado na Rua 1136, no Setor Marista, está o Beef Bistrô. O local tem como ponto forte carnes e oferece uma variedade de todos os tipos.

As opções vão desde cortes especiais importados até galetos temperados, linguiças, suínos, cordeiros, embutidos e outros.

O funcionamento é de terça a sábado, das 09h às 20h, e aos domingos, das 09h às 14h.

2. Frigorífico Goiás

O Frigorífico Goiás – que já teve como sócio o cantor Gusttavo Lima – fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Setor Sul, é mais uma das opções que a capital oferece.

Indo além de uma estrutura de grande porte, que chama atenção de quem passa pela via, o espaço se destaca pela variedade de opções para churrasco e cortes.

Por lá, por exemplo, é possível obter o Kit Churrasco Premium, com picanha, linguiça de picanha com queijo, hambúrguer de picanha, cupim grill, pão de alho, tulipas da asa no barbecue mostarda e mel.

O ambiente funciona de segunda a sábado, das 07h30 às 20h, e aos domingos das 08h às 20h.

3. Casa Cabral

Também em plena Avenida Jamel Cecílio, está a boutique de carnes Casa Cabral. Diferente das outras, o espaço não só vende as peças, como também funciona como restaurante e bar.

O ambiente oferece pratos executivos, carnes, congelados, dia-a-dia, churrasco, burgers, vinhos e bebidas. O horário de funcionamento é segunda, das 08h às 20h, terça a sábado, das 08h às 22h30 e domingo, das 08h às 16h.

4. Manda Picanha

Uma das boutiques de carnes que também se destaca é a Manda Picanha. Assim como a Casa Cabral, o local também funciona como uma espécie de bar e restaurante.

Localizado no shopping Cerrado e Passeio das Águas, nos setores Alto da Glória e Bueno, além da loja Alphamall, o ambiente oferece uma variedade de cortes de alta qualidade, tornando o churrasco ainda mais saboroso.

O comércio também conta com uma brinquedoteca para as crianças e funciona de segunda a sexta, das 09h às 22h, aos sábados das 11h às 22h e domingos, das 11h às 16h.

5. Carnes Boi Verde

Com cortes especiais de raças Nelore, Angus e Wagyu, a boutique de Carnes Boi Verde é mais uma opção de qualidade no segmento que oferece uma série de itens.

Para se ter uma ideia, o comércio oferta Steaks de Lombo marinado em ervas de Provence, que são um dos destaques da casa. O local conta com um aplicativo próprio em que é possível pedir delivery.

O funcionamento é de segunda a sábado, das 09h às 21h e aos domingos, das 09h às 17h.

6. Boutique de Carnes Walmor

Por fim, há também a Boutique de Carnes Walmor, que fica no Setor Oeste.

Alguns dos destaques oferecidos pelo comércio, são: costela premium bovina, leitoa baby assada no forno à lenha, carneiro, rã, galeto, salmão e codorna.

Além da venda dos cortes, o ambiente oferece almoço executivo durante a semana, sendo possível escolher a carne (dois tipos) e dois acompanhamentos. A sobremesa é por conta da casa.

O local está aberto de segunda a sábado, das 09h às 22h e aos domingos, das 09h às 16h.