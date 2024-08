Veículo chama atenção de motoristas no Rio de Janeiro

Transitando tranquilamente em uma avenida, condutores flagraram um modelo inusitado de carro que desperta curiosidade

Magno Oliver - 27 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / X / @Choquei)

Ter um veículo moderno, confortável, gostoso de dirigir e com acessórios tecnológicos é o sonho de muita gente que pilota carros e motos, não é mesmo?

Mas, por conta do alto custo para adquirir um automóvel dos sonhos, muita gente acaba tendo que improvisar com o que tem.

Dessa forma, um vídeo viralizou nas redes sociais e mostrou que o brasileiro é o rei das invenções automobilísticas.

Veículo chama atenção de motoristas no Rio de Janeiro

Um conteúdo gravado em uma avenida no Rio de Janeiro bombou na web após exibir um veículo à la jeitinho brasileiro de ser.

No perfil do X, antigo Twitter, da página @choquei, um motorista mostra que ao circular por uma avenida movimentada, descobre um carro inusitado.

“Caralho, ele num fez isso não, velho. Está rajando, não está? Tem uma placa solar, caralho! Ah ê, mano, tu é brabo, hein! Tu é brabo, hein! Papo reto”, diz o condutor que registrou o vídeo.

Na publicação, o motorista exibe uma van na pista da esquerda equipada com uma modernidade sustentável: placas de energia solar no teto do carro.

Assim, ao se deparar com a invenção, muitos motoristas buzinaram e interagiram com o dono da criação, elogiando-o, tirando fotos e parabenizando pela criatividade.

Outra instalação que chamou a atenção foi a adaptação de um ar condicionado para residência na parte traseira da vanzinha, que carregava o motorista e duas passageiras.

Uniu o útil ao agradável, não é mesmo? Um show de criatividade e inovação.

Por fim, confira o vídeo completo da publicação:

🚨BRASIL: Homem flagra van com ar-condicionado e placa solar andando pelo Rio de Janeiro. pic.twitter.com/rhRZtp2cjc — CHOQUEI (@choquei) July 22, 2024

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!