Para fazer isso, basta utilizar um ingrediente que todo mundo tem em casa

Ruan Monyel - 28 de agosto de 2024

Com o preço dos produtos cada vez mais altos nos supermercados, qualquer tipo de economia é bem-vinda. E que tal aprender a limpar o óleo de cozinha para utilizá-lo novamente?

Embora pareça trabalhoso, deixá-lo como novo é uma tarefa muito fácil e que vai te ajudar a economizar alguns trocados no final do mês.

Para fazer isso, é necessário apenas um ingrediente que todo mundo tem em casa. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Truque para limpar o óleo de cozinha e poder reutilizá-lo

Alguma vez na vida você já parou para pensar na quantidade de óleo que vai para o lixo após o preparo de qualquer alimento que exija fritura?

O produto, além de prejudicar muito o meio ambiente, também pode pesar no seu bolso; afinal, descartá-lo é um grande desperdício.

Mas fique tranquilo, existe uma forma simples de limpar o óleo de cozinha, permitindo que ele seja usado mais de uma vez, sem deixar resíduos.

O truque, compartilhado através de um perfil no Instagram (@resep_inspirasi_debm), vai te ajudar muito a economizar dinheiro.

Após fazer uma fritura, é comum que resíduos do alimento fiquem no óleo, deixando-o completamente sujo e com aspecto de velho.

Porém, o produto ainda está em bom estado e para limpá-lo, basta diluir amido de milho em um pouco de água e jogar dentro do óleo.

E então, é só ir misturando com calma até que a “Maizena” forme uma espécie de cola que vai capturando todos os resíduos.

Por fim, assim que perceber que o óleo está limpo, basta retirar a massa grudenta e descartá-la, e assim, você terá um produto reutilizável. Veja o vídeo:

